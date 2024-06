Ermal Meta, furto in casa nella notte: come gli hanno ridotto la casa

21 giugno 2024 a

Anche il cantante Ermal Meta è stato vittima di un furto in casa a Roma. Fortunatamente meno violento di quello subito da Roberto Baggio.

A dare lo notizia è stato lo stesso cantautore che in una storia postata sul suo profilo Instagram mostra una foto della sua porta di casa spaccata con tutti i vetri a terra: "Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato la porta per rubare, alla fine, una collanina - scrive a corredo delle immagini - Se cercate oro e contanti non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!".

Nonostante la disavventura, Ermal Meta ha poi preferito dedicare le sue stories di Instragram alla sua prima figlia Fortuna Marie, nata appena due giorni fa, il 19 giugno, avuta dalla relazione con la compagna Chiara Sturdà, dove si mostra molto emozionato e ringrazia i suoi fan per i tantissimi auguri ricevuti: "La piccola Fortuna sta bene. La mamma sta bene. Io sto bene - dice il cantautore - vi ringrazio per la vostra vicinanza. L’ho sentita e mi è arrivata tutta, grazie davvero", conclude.

Due giorni fa infatti il cantante aveva annunciato la nascita della sua primogenita. Il vincitore di Sanremo 2018 ha postato sui social una immagine che ritrae la sua mano che tiene quella della figlia. "La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore", è stato il messaggio dell’artista.