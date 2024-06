Roberto Baggio, rapinato e sequestrato nella sua villa per 40 minuti durante Spagna-Italia

21 giugno 2024 a

Roberto Baggio è stato rapinato e ferito da alcuni malviventi ieri sera nella sua abitazione, ad Altavilla Vicentina, mentre stava guardando la partita Spagna-Italia degli Europei insieme alla famiglia. Secondo quanto riferiscono i siti di informazione locali, Baggio avrebbe cercato di fermare i rapinatori - pare fossero cinque e armati - ma uno di loro lo avrebbe colpito in fronte con il calcio di una pistola. L'ex Pallone d'oro e i familiari sarebbero stati chiusi in una stanza per circa 40 minuti e i ladri avrebbero rubato in casa. Poi la banda ha lasciato l'appartamento col bottino, ancora da quantificare. Pare siano riusciti a portar via orologi, gioielli e denaro. Solo allora Baggio ha potuto sfondare la porta e chiamare i carabinieri.

A quel punto sono arrivati sul posto i carabinieri della Compagnia di Vicenza. L'ex calciatore, nato a Caldogno, da circa 15 anni vive stabilmente con la moglie Andreina e i suoi tre figli nella sua tenuta agricola, che si trova su una collina che sovrasta Altavilla Vicentina. La villa è isolata ed è al centro di un grande appezzamento di campagna e boschi. Le forze dell'ordine stanno ora indagando sulla vicenda: hanno già ascoltato Baggio e i suoi familiari, oltre ad aver già acquisito tutte le immagini della videosorveglianza.

L'incubo per il 57enne è iniziato verso le 22. Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte. Per gli altri familiari solo tanto spavento ma nessun ferito