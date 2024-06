Ivana Knoll, chi è la modella e tifosa croata che ha deriso l'Italia prima del match

25 giugno 2024 a

Si chiama Ivana Knoll. Ed è apparsa sugli spalti della Red Bull Arena di Lipsia nella partita Croazia-Italia. La modella croata, seguitissima sui social, è una tifosa appassionata della sua Nazionale.

Nata nel 1992 a Francoforte sul Meno, Ivana ha 31 anni, fa la modella (è alta 1,80 metri) ma è anche imprenditrice, visto che disegna, produce e vende articoli di abbigliamento con i colori della Croazia, soprattutto bikini, che lei ha ribattezzato "crokini" proprio in onore del suo Paese.

La Knoll si è mostrata in tutta la sua giunonica bellezza durante la Coppa del Mondo in Russia, quando è stata fotografata durante Croazia-Nigeria. Da allora ha aumentato i suoi follower sui social: ben 3 milioni su Instagram e 285mila su TikTok.

Ma attenzione, perché la modella ieri 24 giugno, prima del match tra Croazia e Italia ha preso in giro gli italiani. Per far infuriare gli azzurri infatti sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui prepara un piatto di pasta, compiendo quello che per gli italiani è un vero e proprio orrore: spezzare gli spaghetti. Ben consapevole del suo "sfregio" all'Italia ha pure scritto a corredo delle immagini: "Basta italiani! Stasera la pasta si spezza!".