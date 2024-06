Sabrina Ferilli compie 60 anni. Occhio a questa foto pazzesca

28 giugno 2024 a

Sabrina Ferilli compie oggi 28 giugno 60 anni. E per festeggiare ha condiviso sui social un video riepilogativo dei momenti più importanti della sua carriera, accompagnato dalle note di Senza fine di Gino Paoli. La celebre canzone fa da colonna sonora al video, che si conclude con una clip della Ferilli mentre dice: "Sì, sono io". E nella didascalia al video, l’attrice scrive: "...e tanto altro. Auguri a me, e grazie a voi. Di cuore".

Sul suo profilo Instagram anche un foto in cui è magnifica, intramontabile e sensuale mentre indossa un vestito azzurro scollatissimo...

Classe ’64 la Sabrina nazionale, nata a Roma il 28 giugno, è senza dubbio una delle attrici italiane tra le più conosciute e amate del cinema e della tv, grazie anche alla sua energia, ironia e autoironia e alla sua romanità mai nascosta o camuffata. Sessant’anni all’anagrafe e quasi 40 di carriera, esordì nel cinema a 23 anni, Ferilli non nega che "invecchiare non piace a nessuno" perché "il nostro lavoro è legato all’immagine". Ma - ha scherzato in una recente intervista a Vanity Fair - "che dobbiamo fare? Se questo dovesse precludermi il lavoro, farò altro".

Tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo hanno voluto farle gli auguri. Tra questi, Carlo Conti e Antonella Clerici che ha scritto: "Meravigliosa Sabrina. Auguri". Anche Christian De Sica, suo collega e amico, ha voluto omaggiarla con un messaggio affettuoso: "Tanti auguri all’amica e all’attrice più amata".