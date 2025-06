Lorenzo Musetti infortunato: Alcaraz in finale. Il sogno dura un'ora: il colpo che fa impazzire Parigi

Termina con un ritiro in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti al Roland Garros. Il tennista azzurro, che da lunedì sarà numero 6 del mondo, si è dovuto arrendere a dei problemi fisici accusati nel terzo set contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del tabellone nonché campione in carica, si è così qualificato per la finale vincendo con il punteggio di 4-6, 7-6 (3), 6-0, 2-0. In finale Alcaraz attende il vincente dell'altra semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Un vero peccato, perché Lorenzo Musetti stava giocando davvero bene. Come nel primo set, quando è riuscito a impressionare perfino una star del cinema presente in tribuna. Dustin Hoffman non sbaglia un film e neanche quali incontri spettacolari di tennis voler assistere dagli spalti. Il celebre attore statunitense non ha voluto perdersi la semifinale del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Nel corso del nono game ha applaudito ad un colpo vincente di Musetti, un potente dritto ad incrociare, e si è fatto scappare un eloquente 'wow' immortalato dalle telecamere ufficiali del torneo.

Quel drittone di #Musetti ha fatto sospirare WOW a tutti, pure a Dustin Hoffman ✨ #RolandGarros #Alcaraz pic.twitter.com/6VP5dpKwad — Oscar Lombroso (@OscarLombroso) June 6, 2025

"Musetti? Vincere così non è piacevole. Ha fatto una stagione su terra fantastica, è uno dei pochi che ha raggiunto tutte le semifinali dei tornei più importanti. Spero recuperi in fretta così potremo tornare a goderci il suo tennis". Così Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, ha commentato il ritiro di Lorenzo Musetti che gli ha permesso di raggiungere la finale del Roland Garros.