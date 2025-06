Lavoro, l'occupazione cresce più del Pil: altro successo del governo Meloni

Nel 2025 e 2026 l'occupazione segnerebbe un aumento superiore a quello del Pil (rispettivamente +1,1% quest'anno e +1,2% la previsione per l'anno prossimo), ma in decelerazione rispetto agli anni precedenti, a cui si accompagnerebbe un ulteriore calo del tasso di disoccupazione (a 6,0% quest'anno e a 5,8% nel 2026). Lo ha reso noto l'Istat nelle prospettive per l'economia italiana nel 2025 e 2026.

Per quanto riguarda l'inflazione, dopo la risalita dei prezzi tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, nel corso dell'anno ci si attende una dinamica più moderata, favorita dalla discesa dei listini dei beni energetici e dall'indebolirsi delle prospettive di domanda.