Maria Rosaria Omaggio è morta: aveva 67 anni, grave lutto nel mondo dello spettacolo

01 luglio 2024 a

a

a

Lutto nel mondo del cinema.È morta l’attrice Maria Rosaria Omaggio, aveva 67 anni ed era malata da tempo. Napoletana, viveva a Roma. Il suo debutto sul grande schermo fu con ''Roma a mano armata'' di Umberto Lenzi, per il film ''Walesa - L'uomo della speranza' di Andrzej Wajda ha interpretato anche Oriana Fallaci e vinto un premio a Venezia. Indimenticabile la sua partecipazione a fiction di grande successo come La squadra, Don Matteo 5 e Donne di Mafia. Il pubblico l'ha conosciuta tantissimi anni fa con Canzonissima. Poi le copertine di Playboy e Playmen. Scrittrice, Goodwill ambassador per l'infanzia delle Nazioni Unite. Un marito, tre compagni, ma niente figli.

Ha avuto anche una carriera da scrittrice vincendo alcuni premi importanti com il premio Cattabiani per 'Il linguaggio dei gioielli – Il significato nascosto e ritrovato dell'eterna arte dell'ornamento dalla A alla Z'; premio Fregene con il Viaggio nell'Incredibile e premio Chiantino 1999 per 'I racconti di C’era una volta, c’è sempre e ci sarà ancora', per la Corbaccio-Longanesi. Lascia un grande vuoto nel mondo della cultura, del cinema e della tv. Sui social un fiume di messaggi per ricordare l'artista.