È sempre Cartabianca, Bernardini De Pace stronca Fratoianni: "Ho trovato queste sentenze..."

Scontro acceso tra Nicola Fratoianni e l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace. I due hanno duellato nel corso dell'ultima puntata di È sempre Cartabianca sulla recente inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale che ha innescato una valanga di polemiche. "Oltre all'antisemitismo e al razzismo c'è un problema che si chiama fascismo", afferma Fratoianni che attacca il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che aveva sottolineato come l'antisemitismo fosse un problema delle piazze di sinistra: "Dovrebbe muoversi a fare quello che il Parlamento lo ha impegnato a fare, sciogliere le organizzazioni neofasciste".

La risposta, durissima di Annamaria Bernardini De Pace non si è fatta attendere: "Da avvocato oggi ho fatto una ricerca e ho trovato due sentenze sulle quali nessuno può discutere perché sono della Cassazione, una che riguarda il cosiddetto giornalismo d'inchiesta e l'altra che riguarda la cosiddetta apologia del fascismo".

Infine il colpo del ko per Fratoianni, la Bernardini De Pace spiega proprio il verdetto della Cassazione: "Sottolinea che il giornalismo di inchiesta ricorre solo quando il giornalista non si limita alla divulgazione di una notizia ma provvede egli stesso alla raccolta, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico ed è soggetto a un controllo rigoroso sul rispetto dei doveri deontologici, di lealtà e buona fede che è sempre gravano sul giornalismo". Principi che secondo l'avvocato non sono stati rispettati da Fanpage.

