Nicola Fratoianni, l'ultima sparata: "Perché non abbiamo votato contro Von Der Leyen"

"Noi abbiamo già votato un anno fa contro Von der Leyen e contro la commissione europea che lei ha costruito, perché avevamo e abbiamo un giudizio molto negativo : questa è la commissione del riarmo ricordiamocelo, è la commissione che ha deciso in questo momento con la crisi sociale ed climatica che attanaglia gran parte dell'Europa di spendere 800 miliardi per aumentare la spesa militare. Una follia a cui si aggiunge la follia dell'aumento al 5 per cento in Pil per il riarmo che Giorgia Meloni in modo subalterno ha accettato senza battere un colpo. Oggi non abbiamo partecipato al voto".

Il motivo? "I parlamentari di AVS che, ricordo sono in parte nel gruppo The Left e in parte nel gruppo dei Verdi, insieme perché i nostri europarlamentari sui temi decisivi votano sempre insieme come Avs non hanno partecipato al voto, non perché è cambiato il giudizio su Von Der Leyen, anzi se possibile si è aggravato, ma perché noi non mischiamo i nostri voti con quelli dei fascisti e dei nazisti di tutta Europa". Insomma, pur di non mischiarsi con quelli che Fratoianni definisce "fascisti" e "nazisti", la sinistra non fa sentire le proprie ragioni. Se questo è un esempio di come si fa politica...