È morta Maria Rita Viaggi a 69 anni: "Era in casa col marito", il malore

Roberto Tortora 04 luglio 2024 a

La Rai perde uno dei suoi volti storici, addio infatti ad una delle mitologiche “signorine buonasera”, annunciatrici che snocciolavano i palinsesti e introducevano i programmi che sarebbero andati in onda subito dopo. Ci ha lasciati, a Grosseto, Maria Rita Viaggi, uno dei volti più noti che ogni giorno e ogni sera entravano nelle case degli italiani attraverso i canali della televisione di Stato. La Viaggi aveva 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 il 12 Novembre ed è scomparsa, purtroppo, per un malore. Era nella sua città natale, dove era tornata a vivere dopo tanti anni trascorsi a Roma negli Studi RAI di Saxa Rubra. Era proprio in casa con il marito quando si è sentita male e vani sono stati i tentativi del 118 di rianimarla.



Maria Rita Viaggi ha cominciato come annunciatrice nelle emittenti locali e poi, negli anni Ottanta, il grande salto nel piccolo schermo nazionale, con il debutto in RAI, ma non solo. Fino al 2003 ha condotto anche le previsioni meteo del TG1. Un’esperienza maturata come speaker già nelle emittenti regionali, quindi il salto da capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco. Una cultura variegata la sua, esperta di teologia e storia delle religioni, la Viaggi ha avuto l’onore di aprire con una sua canzone (perché sì, aveva anche la passione per la musica, ndr), la diretta del tradizionale omaggio a Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di Piazza di Spagna, a Roma, l’8 Dicembre 2022. Il brano s’intitolava “La Pupilla di Dio”. Aveva studiato anche giurisprudenza, senza però ultimare il percorso, poi danza classica, recitazione e dizione. Da autodidatta, imparò a suonare chitarra e pianoforte, insomma una donna poliedrica. Il 3 gennaio 2004 prese parte con altre sue ex colleghe al Gran Galà per i 50 anni della Tv italiana, condotto da Pippo Baudo.