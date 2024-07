Chiara Ferragni ora vola low cost: il dettaglio che scatena i social

09 luglio 2024 a

Che Chiara Ferragni fosse un po in crisi di liquidità lo si era già capito da tempo. O, almeno, dalla chiusura del suo negozio a Milano. Ma che fosse disposta addirittura a viaggiare con una compagnia aerea low-cost - nello specifico: Easy Jet - era francamente impensabile. Dove sono finiti i celeberrimi jet privati con i quali la regina degli influencer era solita viaggiare in barba agli ambientalisti? Una foto che ritrae l'imprenditrice digitale tra i sedili dei passeggeri ha scatenato i commenti di tutti i suoi followers.

Immortalata accanto al logo della compagnia, e poi in ripresa mentre sorride a una hostess, Chiara lascia a bocca aperta i suoi follower, che si chiedono come mai stia volando in economy Secondo decine di persone che hanno commentato il suo ultimo post, questo è un altro segno della sua "caduta imprenditoriale", mentre alcuni si sentono presi in giro sapendo che, malgrado la chiusura dello store di Milano e la perdita di diverse partnership con i grandi brand, la Ferragni è perfettamente in grado di affittare ancora un jet privato.

Fortunatamente per lei, vari fan arrivano a difenderla scrivendo commenti amorevoli. Qualcuno, però, si chiede dove siano Leone e Vittoria: nelle ultime settimane, sia la mamma che papà Fedez si sono allontanati varie volte da Milano per lavoro. "Prima figli ovunque. Ora ovunque senza figli", dice con freddezza un utente, chiedendo con chi sono i due bambini.