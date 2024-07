Fedez dimesso: "Ulcere ed emorragie non causate da alcol e droghe, ma dall'operazione per rimuovere il tumore"

12 luglio 2024 a

Fedez è stato dimesso dal Policlinico di Milano. È stato lui stesso ad annunciarlo in una story su Instagram. "Fit check outfit da dimissioni", ha scritto il cantante pubblicando anche una foto all’interno dell’ascensore dell’ospedale. Fedez è stato ricoverato nelle scorse ore per una emorragia interna "dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti", ha chiarito il rapper in un precedente messaggio sui social.

"Piccolo chiarimento sul mio stato di salute, visto che sto leggendo articoli basati sulla fantascienza, parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così", aveva affermato Fedez in una story pubblicata su Instagram dal Policlinico di Milano dove è stato ricoverato per "l’ennesima emorragia interna - aveva spiegato il rapper - dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti. Fortunatamente rispetto alle emorragie precedenti il sanguinamento è stato minore", ha proseguito Fedez che poi ha ringraziato per i messaggi di conforto "in un periodo non facile da ogni punto di vista, spero che oggi mi dimettano. Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti, spero di si perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero gasatissimo. Speriamo almeno questo dai".