Taylor Swift, la pop star dipinta come la rivale Kim Kardashian: ecco il murale a San Siro

12 luglio 2024 a

a

a

Sabato 13 e domenica 14 luglio Taylor Swift si esibirà a Milano, allo stadio San Siro. L'artista americana sta proseguendo il tour mondiale e ora è finalmente arrivata alla tappa italiana. Il fenomeno Taylor Swift sta riscuotendo un successo smisurato. Tanto da portare dei benefici anche per il comparto economico dei Paesi che ospitano i suoi concerti. In Francia, per esempio, si stima che l'impatto della pop star statunitense possa essere maggiore dei Giochi Olimpici in programma questa estate a Parigi. L'artista, infatti, non attira a sé soltanto i più giovani. Ma coinvolge anche i più grandi. Come il principe William, che nche ha festeggiato il suo compleanno proprio durante il concerto di Taylor a Wembley.

Intanto Milano si sta preparando per i grandi eventi. Dalle parti di San Siro è infatti comparso un murale del noto artista alexsandro Palombo dedicato proprio alla pop star americana. Nell'opera Taylor Swift viene dipinta come in un iconico scatto che immortala Kim Kardashian mentre mostra il suo lato b, pubblicato sulla copertina di Paper Magazine nel 2014. Non una scelta casuale perché proprio tra le due star americane non scorre buon sangue.

Taylor Swift, la cantante che muove più soldi delle Olimpiadi

Sul fondoschiena della cantante, infatti, appare il titolo del brano "thanK you alMee" in cui spiccano in maiuscolo le lettere che compongono il nome di Kim. Proprio quel brano sarebbe un dissing alla Kardashian più famosa nel quale la Swift parla della rivale paragonandola a un bullo del liceo.