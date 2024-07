Shannen Doherty è morta: aveva 53 anni

14 luglio 2024 a

Alla fine non ce l'ha fatta. Grave lutto nel mondo della tv. L'attrice Shannen Doherty è morta sabato. Diventata famosa in Italia per aver interpretato Brenda nella serie Beverly Hills 90210, Doherty aveva 53 anni ed era malata da tempo di cancro. A dare domenica la notizia a People la sua addetta stampa Leslie Sloane: "Con il cuore pesante confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia".

Dopo avere interpretato Brenda Walsh nella serie tv Beverly Hills 90210, Shannen ha impersonato Prue Halliwell nella serie tv Streghe. Nel 2001 lasciò la serie, dopo tre stagioni. Nel 1994 esce il film Sesso bendato - In balia dell'assassino, che riceve critiche negative. Il regista Kevin Smith la rilancia l'anno successivo nel film Generazione X.

Nel 2001 gira insieme a Julian McMahon il film tv Another Day, mentre nel 2002 è ancora il regista Kevin Smith a rilanciarla nel cinema con il film Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!. Nel 2003 e 2004 presenta il reality show Scare Tactics sulla rete statunitense Sci Fi Channel. È stata una dei protagonisti della serie TV North Shore, un ritorno alle sue radici di attrice da soap opera. Nel 2005 partecipa alla serie comica per la tv Love, Inc., ma lascia lo show pochi mesi prima del debutto.

Nel 2006 è stata la conduttrice del reality show Breaking Up with Shannen Doherty - Un'amica come Shannen. Il reality, durato 13 puntate, vedeva fidanzati in crisi decidere del loro futuro sentimentale. È tornata a vestire i panni di Brenda Walsh nella prima stagione del telefilm 90210, seguito del vecchio telefilm Beverly Hills 90210, in onda sul canale statunitense The CW dal 2 settembre 2008.

Nel 2010, in coppia col ballerino Mark Ballas, è stata una delle concorrenti della decima edizione di Dancing with the Stars, avendo dichiarato di parteciparvi per accontentare il padre, malato di cuore. Si è classificata ultima, eliminata dal televoto dopo due puntate. Poi la lunga malattia che purtroppo l'ha portata alla morte.