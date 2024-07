Claudia Gerini, baci ed effusioni tra le onde con Riccardo Sangiuliano

18 luglio 2024 a

Innamoratissima Claudia Gerini nelle foto immortalate da Diva e Donna. Gli scatti rubati dai paparazzi la mostrano insieme al manager napoletano Riccardo Sangiuliano, con cui starebbe da circa un anno. I due si concedono un bagno bollente a Ibiza, con tanto di abbracci e baci appassionati. Del suo legame con Sangiuliano l'attrice romana aveva parlato anche in una recente intervista: "Sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione".

Nelle foto pubblicate dalla rivista si vede una forte passione tra le onde, con la coppia che si lascia andare a delle tenere effusioni. I due appaiono molti felici insieme, sempre sorridente. Cosa che non lascia spazio a dubbi. In spiaggia l'attrice ha sfoggiato un costume intero blu molto elegante, mentre lui indossava dei boxer bianchi. Dopo il bagno, i due si sono goduti un po' di relax sotto al sole.

La coppia era stata paparazzata per la prima volta insieme a luglio dell'anno scorso. La Gerini e Sangiuliano furono immortalati prima a cena a Roma, poi a casa dell'attrice sempre nella Capitale e infine a Napoli, dove si baciarono appassionatamente, chiarendo così del tutto la natura del loro legame. A ottobre, invece, la coppia fu beccata mentre si scambiava dolci effusioni in auto. Pare, inoltre, stando a quanto riportato da TgCom24, che le presentazioni in famiglia siano già state fatte: i due sono stati avvistati in un ristorante con la madre e la figlia di lui.