Elena Sofia Ricci, la foto in costume a 62 anni: semplicemente pazzesca

Fermi tutti. Anche Elena Sofia Ricci si iscrive alla gara molto social del primo bikini dell'estate (non ancora iniziata, per la verità) e l'attrice 62enne rischia di vincere a mani bassi, almeno a giudicare dai commenti entusiasti di fan maschili e femminili e colleghi vip.

L'amatissima interprete della fiction di enorme successo Che Dio ci aiuti ha pubblicato su Instagram una sua foto in costume (intero, ma poco cambia ai fini del risultato) facendo il pieno di like: elegante, sensuale, acqua e sapone. In una parola: semplicemente irresistibile.

"Che estate sia", è il suo guanto di sfida. Nelle ore precedenti avevano fatto lo stesso (e sempre su Instagram, ma nelle "storie" delle rispettive pagine) Michelle Hunziker (a 47 anni la nonna più sexy d'Italia e forse del mondo) e Ilary Blasi, in vacanza con sorella e a miche in quel di Ponza. Qualche giorno prima Belen Rodriguez aveva esagerato a modo suo, proponendosi in topless.

Ma la Ricci conquista davvero tutti, non solo per lo stile del costume firmato Madis. "Ma come fai? Sei senza difetti. Una bellezza incredibile. Perfetta, donne come te non esistono", è il commento di un follower particolarmente entusiasta. Ma non è il solo: "Fai invidia alle ventenni", le scrive un altro. Per non parlare delle colleghe: "Quanto sei bella amore", si congratula Claudia Gerini. E Alessia Marcuzzi le fa eco: "Sei bellissima". E se lo dicono loro...