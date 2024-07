Rosita Celentano e le corna: "Mutande sotto il letto e foto nuda, come ho reagito"

19 luglio 2024 a

Per Rosita Celentano i tradimenti è meglio "affrontarli" e "riderci anche su". D'altronde, nessuno sembra essere immune alle corna. C'è chi le fa e chi le subisce, ma in ogni caso il tradimento è da sempre motivo di ispiarzione di artisti, letterati e scrittori.

Ed è proprio da questo incipit che nasce lo spettacolo teatrale della cantante che porterà in tournée a partire dal mese di ottobre, L’illusione coniugale. Alla prima, ha assicurato l'artista, ci saranno anche sua madre e suo padre, Adriano Celentano e Claudia Mori. "Papà ha detto che ci sarà. Le volte precedenti è entrato al buio, dall’ingresso degli artisti. Non si fa vedere per delicatezza nei miei confronti. Mamma e papà non vogliono che la loro presenza distolga l’attenzione da me, dal mio lavoro".

Rosita vestirà i panni di Giovanna e sul palco insieme a lei ci sarà suo marito Massimo (interpretato da Attilio Fontana). I due raccontano le rispettive relazioni extraconiugali, "uno spettacolo che farà riflettere gli spettatori ma che è anche molto divertente", ammette la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori al settimanale F. Quello dei tradimenti è un tema "al quale sono sensibile. Non solo ho sempre avuto le corna, ma mi hanno anche portato bene". Ma le corna non stanno bene a tutti. I tradimenti "mi hanno insegnato a gestire i problemi e i momenti di difficoltà in maniera diversa. Da quando ho capito di essere sempre stata tradita ho iniziato a farmi delle domande su di me. Perché, come dice la canzone di mio papà: C’è sempre un motivo. E ragionandoci su, mi sono convinta che il dolore, la paura, le crisi portano con sé l’evoluzione interiore, la crescita personale".

Le corna, inoltre, non sempre vengono scoperte, ma in molti sono dotati di un certo sesto senso e così ecco che per gli amanti arriva la fine dei giochi. "Se sento che qualcosa nella relazione non mi torna, divento Sherlock Holmes - racconta ancora a F - Nel libro ho scritto che una volta ho trovato un paio di mutande sotto il letto. Un’altra volta sono andata a leggere le email del mio fidanzato di allora che, ingenuamente, non aveva cambiato la password che gli avevo impostato io. Oggi non lo farei più, ma all’epoca andavo a parlare con le altre".

Tuttavia, Rosita Celentano si è sempre contraddistinta per il suo carattere forte e di personalità. La donna non ha mai avuto paura di affrontarle le amanti dei suoi uomini anche vis a vis. "Ero piuttosto diretta. A una dissi: "Guarda, ho visto che gli mandi le tue foto nuda e che gli scrivi che ti manca fare l’amore con lui. Adesso, però, basta, credo ti sia chiaro che io resto quella più importante". Ma l'essere traditi ti può far anche perdere la fiducia per sempre, come è successo a lei, che forse anche per questo non ha rapporti intimi da 5 anni: "Quasi sei. Non che l’abbia deciso, è successo e io ho assecondato il mio sentire interiore".