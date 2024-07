Emma Marrone demolisce il fesso: "Canta e non rompere i cog***", "Sei un cazz***"

23 luglio 2024 a

Emma Marrone non è soltanto una brava cantautrice italiana. La cantante è anche una nota attivista, spesso legata a messaggi dal forte contenuto sociale e politico. Soprattutto sul tema dell'omofobia. E non le ha mandate a dire. L'ultimo episodio in tal senso è andato in scena sui social, dopo un messaggio lanciato dall'artista dal palco di un suo concerto. Emma ha infatti preso posizione esprimendo solidarietà nei confronti dei ragazzi pestati violentemente a Roma nei giorni scorsi.

"Voglio spendere due parole per quel video orrendo che sta girando in questi giorni di quella coppia di ragazzi presi a cinghiate, a pugni, a calci - ha detto la cantante -. Perché questo è un Paese che ancora non riconosce dei diritti. E se questi ragazzi fossero i vostri figli?". Dopo questo messaggio, sui social un utente ha scritto un commento dai toni terribili: "Pensa a cantare... e non rompere i co***ni sull'omofobia...". Il tutto con in allegato tre emoji: una mano tesa, un cuore nero e un'aquila.

Immediata la replica di Emma Marrone: "Va bene caz***ne. Perché questo sei... un caz***ne". A quel punto l'utente in questione non ha resistito e ha ancora commentato: "Evito di risponderti... poverina, fai passare la non normalità... povero mondo per colpa di gente del c***o".