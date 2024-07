Francis Ford Coppola, scandalo hard: spunta un video, come lo sorprendono sul set

Alessandra Menzani 28 luglio 2024 a

Non fa in tempo a godersi gli applausi di Cannes, il ritorno al cinema dopo 20 anni con l’ambizioso film Megalopolis, per il quale ci sono voluti 40 anni, 120 milioni di euro e la vendita dei suoi personali e amatissimi vigneti per coprire le spese. Francis Ford Coppola ha 85 anni e non può nemmeno godersi la meritata pensione. L’autore di pietre miliari come Il Padrino e Apocalipse Now non sta sereno, come diceva Matteo Renzi a Enrico Letta. Non si può mai stare tranquilli perché un nuovo MeToo, o un fratello minore, o qualsiasi cosa sia, si può abbattere da un momento all’altro e tutto quello che hai fatto di buono crolla sotto i colpi delle accuse.

Così è. A due mesi dall’uscita nelle sale di Megalopolis spunta un video, pubblicato da Variety, in cui si vede il regista Francis Ford Coppola cercare di baciare delle giovani comparse sul set. I due video sono stati girati da un membro della troupe l’anno scorso durante le riprese di una scena in un locale notturno. Due fonti hanno riferito a Variety che Coppola sembrava agire impunemente sul set. I video sembrerebbero confermare le (antiche) indiscrezioni del Guardian, secondo cui il regista «ha cercato di baciare alcune delle comparse in topless e poco vestite», spiegando loro che «stava cercando di metterle nell’umore giusto». Indiscrezioni uscite poco prima che Megalopolis facesse la sua prima mondiale in concorso a Cannes. Indiscrezioni già smentite, peraltro. A maggio, quando il Festival del cinema francese era in corso, sul tema si era già espresso il produttore esecutivo, Darren Demeter, con una ricostruzione che forniva una difesa per Coppola.

«Ci sono stati due giorni», ha dichiarato, «in cui abbiamo girato una scena celebrativa in un club in stile Studio 54 in cui Francis camminava sul set per stabilire lo spirito della scena, dando abbracci gentili e baci sulla guancia al cast e alle comparse. Era il suo modo di ispirare e creare l’atmosfera del club, che era così importante per il film. Né io né lui siamo mai stato a conoscenza di denunce per molestie o comportamenti scorretti durante la lavorazione del progetto». La scena in questione, che vede protagonista l’attrice Nathalie Emmanuel, è stata girata il 14 febbraio 2023 in una sala concerti di Atlanta. Il programma della giornata (in gergo cinematografico: call sheet), esaminato da Variety, afferma che le attrici, che interpretano delle frequentatrici di feste, erano state «autorizzate a indossare il topless», mentre altre erano state «autorizzate ad essere vestite in modo succinto».

Le fonti sostengono che il comportamento di Coppola non è stato professionale. Una persona che era sul set durante il ciak della scena del night club ha stimato che erano radunate tra 150 e 200 persone, tra cui comparse e troupe, mentre il regista iniziava a dirigere la scena. Coppola - si legge - continuava a saltare in piedi per abbracciare e baciare diverse donne, spesso inserendosi inavvertitamente nella scena e rovinandola. «Ho lavorato con registi davvero importanti e questo comportamento è insolito: il massimo che abbia mai visto fare a un regista è dire qualcosa come “energia, ragazzi”», ha aggiunto la fonte. «Non ho mai visto nessuno sul set, e questo vale anche per un operatore di ripresa, toccare un attore». Sempre secondo la fonte, dopo diverse riprese Coppola ha preso un microfono e ha annunciato: «Scusate, se vengo da voi e vi bacio. Sappiate solo che è solo per il mio piacere». Un portavoce di Coppola ha rifiutato di commentare i video o le affermazioni sul comportamento del regista. A differenza di altre pellicole, Coppola ha finanziato personalmente l’intero budget di 120 milioni di dollari, quindi sul set non c’era nessuno dei tradizionali controlli. Denunce, comunque, non risultano, e questo è un dettaglio non da poco. Risultano indiscrezioni e un video. Magari aveva solo bevuto un bicchiere di troppo dei suoi amati vini, poi tristemente venduti per finanziare il film. Cin Cin.