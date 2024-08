Kledi Kadiu, "si alzava alle 4 per farci mangiare": il racconto commovente sulla nonna

03 agosto 2024 a

“Mia nonna in Albania si svegliava alle 4 di mattina per farci mangiare”: a confessarlo il ballerino Kledi Kadiu, ospite de La Terrazza della Dolce Vita, il ciclo di salotti all’aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Parlando della storia della sua vita, ha raccontato di essere partito profugo dall'Albania con la nave Vlora l’8 agosto del 1991: “Eravamo in ventimila su una nave e partimmo da Durazzo senza sapere il perché".

“Dopo 5 giorni ci hanno rimpatriato - ha continuato Kledi -. Sono tornato con una bottiglia di Coca Cola, era il nostro sogno assaggiarla. Quella bottiglia è stata per anni a casa della nonna”. Il ballerino si è emozionato davanti alla moglie Charlotte quando ha ricordato che la nonna si svegliava alle 4 del mattino per fare la fila e aspettare il cibo per sfamare tutta la famiglia. La svolta per lui arriva nel 2000, quando Maria De Filippi lo vede ballare durante le prove generali di Buona Domenica. L'artista era piaciuto così tanto alla De Filippi, che quest'ultima l’ha voluto al suo fianco a C’è posta per te.

Durante l'appuntamento con la Terrazza de La Dolce Vita, Kledi ha mostrato anche un raro video in cui lui e la De Filippi, molto giovani, provano la presa di un balletto. Infine, parlando della danza in Italia, Kledi ha detto che sta vivendo un ottimo periodo "grazie anche alla televisione. Attualmente ci sono quasi un milione e cinquecentomila ragazzi che studiano nelle scuole, più del calcio”.