Albania, altri 15 migranti trasferiti: il governo Meloni non si ferma

Quindici migranti sono stati trasferiti dai cpr italiani a Schengjin, in Albania, e poi da lì a Gjader. Il governo Meloni, quindi, va avanti con l’utilizzo del centro albanese come centro per il rimpatrio nonostante il pronunciamento della Corte di Cassazione che nelle scorse settimane, accogliendo il ricorso presentato da due migranti trattenuti in Albania in attesa di espulsione e con una richiesta di asilo pendente, si è rivolta alla Corte di giustizia europea.

Secondo i giudici, "il protocollo Italia-Albania è in contrasto con la direttiva rimpatri" e lo Stato "non è titolare di un potere illimitato di trasferimento dei migranti da espellere" ancora più in un territorio (l'Albania) in cui i rimpatri non possono essere effettuati "in termini di maggiore efficienza che nel territorio italiano".