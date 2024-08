L'Amica geniale seduce New York: l'anteprima al Moma

Nicoletta Orlandi Posti 05 agosto 2024 a

Il prossimo 20 agosto sbarca al Moma di New York durante il Tribeca Film Festival l'anteprima mondiale della quarta stagione de "L'Amica Geniale". Verranno proiettati in anteprima assoluta i primi due episodi della quarta serie che poi verrà trasmessa dai Rai 1 a partire da lunedì 11 novembre. L'annuncio ha ottenuto un'accoglienza entusiastica, sia perché ormai la serie è un fenomeno culturale internazionale, ma soprattutto perché il New York Times ha proclamato il primo volume della saga di Elena Ferrante il libro del secolo. Il quotidiano americano ha fatto scegliere a mezzo migliaio di luminari della letteratura i loro 10 volumi preferiti tra quelli pubblicati tra il primo gennaio del 2000 a oggi e poi affidato a Upshot, la rubrica del giornale che fotografa la realtà attraverso i numeri, il compito di stilare la hit parade. Hanno partecipato all'impresa personalità 503 tra romanzieri, poeti, saggisti, critici e altri amanti della lettura come Stephen King, Bonnie Garmus, Claudia Rankine, James Patterson, Sarah Jessica Parker, Karl Ove Knausgaard, Elin Hilderbrand, Thomas Chatterton Williams, Roxane Gay, Marlon James, Sarah MacLean, Min Jin Lee, Jonathan Lethem and Jenna Bush Hager, per nominarne alcuni. Il più votato è stato primo volume della quadrilogia napoletana dedicato all'amicizia tra le protagoniste Elena e Lila."Uno dei principali esempi della cosiddetta autofiction, una categoria che ha dominato finora la letteratura del 21esimo secolo", ha scritto il quotidiano nella motivazione, secondo cui "leggere questo romanzo indimenticabile e senza scorciatoie è come andare in bicicletta sulla ghiaia: ruvido, scivoloso e esasperante, Tutte queste qualità allo stesso tempo".

La saga, composta da "L'Amica Geniale", "Storia del Nuovo Cognome", "Storia di Chi Fugge e di Chi Resta" e "Storia della Bambina Perduta", ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo​ consolidando Elena Ferrante come una delle autrici più influenti del XXI secolo. Il passaggio dal formato cartaceo a quello televisivo ha amplificato l'impatto dell'opera. La serie tv, prodotta da HBO e Rai, ha saputo tradurre fedelmente l'intensità e la complessità dei romanzi di Ferrante, conquistando un pubblico ancora più vasto. Il successo dei libri e della serie ha avuto ripercussioni significative anche sul piano economico. Il turismo culturale in Italia ha beneficiato notevolmente dell'interesse suscitato dai luoghi descritti nei libri e nella serie tv. Napoli, in particolare, ha visto un aumento dei visitatori desiderosi di esplorare i quartieri e i paesaggi narrati da Ferrante stimato intorno al 10-15% negli ultimi anni​. Questo afflusso di turisti ha favorito l'economia locale, con un incremento delle attività nei settori dell'ospitalità, della ristorazione e dei servizi. Parallelamente, la produzione della serie ha generato posti di lavoro e investimenti nelle aree coinvolte nelle riprese, evidenziando come l'industria culturale possa fungere da motore economico portando benefici tangibili per alberghi, ristoranti, negozi.

"L'Amica Geniale" dunque non è solo un'opera letteraria di straordinaria qualità, ma un fenomeno capace di influenzare positivamente l'economia attraverso il turismo culturale e la produzione televisiva. Il successo dei romanzi di Ferrante e della serie tv ad essi ispirata rappresenta un esempio emblematico di come la cultura possa agire da catalizzatore per lo sviluppo economico, creando un ponte tra l'arte e il benessere materiale. Un connubio che dimostra l'importanza di sostenere e valorizzare le iniziative culturali come strumenti di crescita e arricchimento collettivo.