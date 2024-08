Fedez, dopo il malore ora anche l'incidente in auto: "Ho iniziato la giornata col piede giusto"

06 agosto 2024 a

Per Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, le sventure non sembrano finire. Dopo il malore avuto nei giorni scorsi sul volo per Gallipoli a causa di una intossicazione alimentare dovuta al consumo di funghi, il rapper questo pomeriggio ha avuto anche un incidente in auto. A raccontare quanto accaduto è stato il cantante che, attraverso una storia apparsa sui social, ha spiegato ai suoi follower cosa gli è successo.

"Iniziare la giornata con il piede giusto. Prendendo in pieno un fantastico condizionatore mentre parcheggi", ha ironizzato Fedez sulla sua pagina Instagram. Nel video postato dall'artista si vede il vetro dell'auto completamente frantumato. Fortunatamente, il cantante non ha riportato ferite e come si può notare guardando anche le altre storie pubblicate dal rapper, l'incidente non ha interrotto le sue vacanze estive: Fedez si mostra sorridente e spensierato in piscina insieme ad alcuni amici. La pazienza dell'artista nel corso di questi mesi è stata messa più volte a dura prova.

Lo scorso mese il musicista milanese è stato ricoverato in ospedale a causa di alcune ulcere dovute alla delicata operazione a cui si è dovuto sottoporre per il tumore neuroendocrino del pancreas diagnosticato due anni fa.