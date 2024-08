Gerardina Trovato, la dolorosa rivelazione: "Ecco perché Andrea Bocelli non mi parla più"

19 agosto 2024 a

Chi trova un amico trova un tesoro, recita un vecchio detto. E Gerardina Trovato, che grazie ai social è tornata a farsi vedere dal pubblico, di amici ne ha persi tanti nel corso di questi anni. D'altronde si sa, il dolore degli altri talvolta spaventa perché è come se potesse in qualche modo contagiarci. E c'è chi sembra non aver voluto stare vicino alla Trovato in questo difficile momento della sua vita: Andrea Bocelli. "Ora non mi parla più, nemmeno al telefono".

Parole che oggi stridono, soprattutto perché i due erano molto legati e insieme avevano perfino lavorato alla canzone Vivere. Ma oggi la cantante si dice delusa in quanto "con Andrea i rapporti col tempo si sono incrinati, ci sono rimasta molto male". I due non avrebbero più nessun rapporto proprio a causa della canzone in quanto "Vivere" non nasceva come un duetto.

Andrea Bocelli infatti sarebbe dovuto esserne solo l'interprete. "Poi, dopo aver venduto 55 milioni di dischi in tutto il mondo, ed essere diventato un’icona”, spiega Gerardina Trovato “ha pensato bene di non rispondermi più al telefono”. A stare vicino alla donna sarebbe stata invece la collega Caterina Caselli, proprio colei che la rese famosa. La Caselli le avrebbe pagato per un po' di tempo perfino l'affitto di casa.