Affari Tuoi, grosse novità con De Martino: le due "carte" e il dettaglio del telefono

27 agosto 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi parte l'era di Stefano De Martino. Il conduttore che prende il posto di Amadeus è prontissimo per questa sfida. Nel corso della conferenza di presentazione, il conduttore ha parlato del suo predecessore: "Ho sentito Amadeus. Mi ha dato dei consigli. Spero porti bene a tutti e due come già accaduto quando lui ha lasciato 'Stasera tutto è possibile' e sono subentrato io. Poi lui ha fatto Sanremo con 5 Festival". Poi, sempre De Martino ha risposto a due domande scontate. La prima riguarda le voci su una sua presunta amicizia con Arianna Meloni, pronta la smentita: "Non la conosco, bisognerebbe chiedere a chi ha scritto questa notizia".

Poi quella sui suoi rapporti con Belen: "Tutto bene, ci salutiamo", ha ironizzato. A questo punto largo a come sarà il programma che nella sua nuova edizione farà i conti con alcuni cambiamenti e con un ritorno al passato: il telefono sarà col filo, addio al cellulare che teneva tra le mani Amadeus. Poi arrivano due carte coperte che verranno sottoposte al concorrente: la prima avrà come opzione il "cambio", la seconda "offerta", il tutto sotto la regia (immancabile) del dottore. Resta la "Regione fortunata", l'ultima ancora di salvezza per i concorrenti che di fatto sono rimasti a mani vuote dopo il gioco dei pacchi. Infine anche in questa edizione 2024-2025 il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia con la tradizionale estrazione del 6 gennaio.