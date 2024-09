Aurora Ramazzotti insultata, la risposta è da applausi: "Una vecchia che balla"

01 settembre 2024 a

Una vera e propria lite social che ha infiammato il profilo di Aurora Ramazzotti nelle ultime ore. L'influencer infatti si è goduta qualche momento di relax con il suo compagno e il piccolino a Capri. Una visita lampo sull'isola che si adagia davanti al golfo di Napoli e qualche momento di pace per la famiglia, lontano dai riflettori. Ma si sa, la macchina dell'odio è sempre in moto. E così sono bastate alcune foto della Ramazzotti a Capri per innescare feroci polemiche basate sul nulla.

Qualche utente ha infatti preso di mira Aurora provocandola con una frase forse poco opportuna: "Una vita in vacanza?". Una vera e propria provocazione per colpire la Ramazzotti. Ma in questi anni la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ci ha abituati a risposte piccate e senza giri di parole sui social. Aurora infatti ha deciso di replicare con ironia mettendo a tacere chi ha cercato di insultarla: "Una vecchia che balla?", questa la risposta dell'influencer. Il tutto citando la famosa canzone dello Stato Sociale. Una risposta che è piaciuta tantissimo ai follower della Ramazzotti che hanno inondato il suo profilo di like e di cuoricini. Una risposta da applausi l'ha definita qualche suo follower...