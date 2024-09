È sempre cartabianca, Fratoianni spianato dalla Sardone: "Basta andare a San Vittore"

Roberto Tortora 04 settembre 2024 a

Tiene banco il tema dello ius scholae e della cittadinanza a “È Sempre Cartabianca”, programma di approfondimento politico e sociale condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Ospite in studio, tra gli altri, Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi e Sinistra, che è ovviamente favorevole all’introduzione di una legge in favore dell’integrazione di cittadini stranieri nel nostro Paese: "Pensate quanto si sente insicuro un bambino che cresce nel nostro paese con altri bambini ma non ha i loro stessi diritti". L’europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, è invece spaventata dal tasso di criminalità straniera in Italia: "C’è una correlazione tra immigrazione e reati, basta andare al carcere di San Vittore e scoprirete che l’80% della popolazione carceraria di quell’istituto è fatta di stranieri".



Su X ci sono le opposte fazioni nei commenti degli utenti. C’è chi attacca Fratoianni e scrive: “Fratoianni vive nel mondo fatato e di zucchero filato della sx; il figlio va al liceo del Mulino Bianco con tanto compagni di colore che sbavano di avere la cittadinanza attraverso lo ius scholae...poi ha da gestire la Salis...”.

Oppure un altro commenta così: “C'è correlazione tra ‘vivere a i margini della società’ e reati. C'è correlazione tra ‘mancata integrazione degli immigrati’ e ‘vivere ai margini della società’. C'è correlazione tra ‘pessime politiche dell'immigrazione’ e ‘mancata integrazione degli immigrati’. E ancora: “Beh, Fratoianni le carceri le vorrebbe tutte chiuse almeno per chi delinque, ma sono certa che dentro ci metterebbe parecchi avversari politici sempre in nome della democrazia!” C’è chi, infine, punta il dito contro la Sardone e cita il caso della famiglia sterminata a Paderno Dugnano: “L’ho vista in tv ieri sera e mi spiace che nessuno le abbia chiesto un parere sull’omicida di Paderno Dugnano, sarebbe stato divertente sentire la sua risposta su un omicida italiano di prima generazione!”.