Elisabetta Gregoraci, "non ce l'ho fatta": parole clamorose su Ilary Blasi

Elisabetta Gregoraci è stata una delle ospiti del salotto della conduttrice Monica Setta e si è raccontata a cuore aperto al programma "Storie di Donne al Bivio". Nel corso della puntata la show girl ha ripercorso quella che è stata la sua vita tra amori e carriera professionale.

Nel ricordare i sui trascorsi televisivi la bellissima presentatrice si è lasciata andare ad alcune confessioni. In particolare, ad aver ferito la soubrette è stato il fatto di essere stata esclusa dal programma televisivo "Battiti Live", che dalla scorsa estate è stato affidato a Ilay Blasi e Alvin . La conduttrice è davvero nostalgica tanto da aver ammesso di non essere riuscita a vedere nemmeno una puntata della nuova stagione: "No, non ho visto nessuna puntata, emotivamente non ce l'ho fatta".

Per la Gregoraci "è stata un'esperienza bellissima, piena di successi e record. Ho sempre fatto programmi che ho condotto per tanti anni e questa cosa mi piace tantissimo. Anche se sette anni di Battiti Live sono tanti, forse io avrei proseguito un pochino in più. Perché è un programma che ho nel cuore, con Alan è stata una famiglia. Quello è stato un programma che mi ha dato così tanto e lo porto nel cuore e per questo sarei andata avanti", ha spiegato la conduttrice.