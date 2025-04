Diletta Leotta? Scenata di gelosia: "La moglie sono io!"

"Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza, ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate. Lei gli metteva il c***o in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo", aveva spiegato sibillina la Abbagnato dalla Marcuzzi.

Ospite di Monica Setta nella prossima puntata di Storie di donne al bivio weekend, che andrà in onda sabato 19 aprile, la ballerina rincara la dose: "Sì, quella donna era Diletta Leotta", per poi scendere in dettagli di fuoco.

"Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: 'Piacere sono sua moglie'". Era solo l'antipasto.