Maria Rosaria Boccia non va in tv? Toh, cosa ha pubblicato poco prima della figuraccia...

11 settembre 2024 a

a

a

Maria Rosaria Boccia, come è noto, non ha partecipato alla diretta di È sempre Cartabianca. Lady Pompei al centro delle cronache per il caso Sangiuliano, aveva annunciato in pompa magna la sua presenza in studio e la sua partecipazione, dopo l'intervista con Bianca Berlinguer, al dibattito insieme ai giornalisti ospiti in studio.

Ma quando tutto ormai era pronto, quando il pubblico attendeva il nuovo capitolo di questa saga pompeiana, ecco che arriva in apertura di trasmissione l'annuncio di Bianca Berlinguer: "Questa sera Maria Rosaria Boccia non sarà qui con noi. Ci aveva chiesto un'intervista insieme ai colleghi che sono qui in studio. Ma quando è arrivata negli studi del Palatino ci ha detto che siamo poco preparati sulla vicenda, chiedendo di spostare l'intervista a un'altra data".

Ecco perché Maria Rosaria Bocca ha dato buca alla Berlinguer: il retroscena

Una presa di posizione, quella della Boccia, che stride con quanto affermato dalla stessa influencer pompeiana qualche ora prima sui social. Infatti la Boccia su Instagram aveva postato una foto con il logo di È sempre Cartabianca, il volto della Berlinguer e i pop corn, come a dire "ne vedrete delle belle". Poi la retromarcia improvvisa. La tesi più accreditata è che abbia chiesto domande concordate. Una richiesta davanti a cui la Berlinguer avrebbe messo le cose in chiaro, come un cronista di razza fa in questi casi. L'altra ipotesi è che la Boccia abbia finito le cartucce...