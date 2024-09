La Sad, donna irrompe sul palco: "Siete tre tossici! Pagliacci pervertiti", stop al concerto

11 settembre 2024 a

All'ultimo concerto dei La Sad, band punk rock diventata celebre grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, gli spettatori hanno avuto la "fortuna" di assistere a due spettacoli molto diversi tra loro. Il primo, ovviamente, quello dei tre musicisti. Poi, più curioso, quello di una donna che è salita sul palco, ha preso un microfono e ha cominciato a inveire contro la band.

"Siete venuti qua a pagare il biglietto per sto concerto - ha urlato la donna in evidente stato di alterazione -. Ma questo non è un concerto. Questo è un circo. Questa non è musica. Questo è rumore. Tre tossici che non sanno nemmeno cantare. Tre pagliacci che fanno solo rumore: urlano, urlano, ma cosa urlano? Che messaggio diamo ai nostri figli? Fermate questa musica - ha poi concluso -. Che pervertiti". Il pubblico, infastidito dalla "ramanzina" della signora ha invocato a gran voce l'intervento di Silvia, il noto personaggio che si occupa della sicurezza durante i concerti. Lui è diventato celebre al piccolo pubblico grazie alle sue smorfie mentre sentiva i vari cantanti rap o trap in concerto.

Silvano, quasi come se fosse un eroe, è arrivato presto sul palco. L'uomo ha scortato la signora fuori dal palco, mentre lei stessa continuava senza sosta a inveire contro La Sad. "La signora mi ha incuriosita, vado a scoprire questi sconosciuti...", ha scritto Lucrezia sotto al video diventato virale su X.