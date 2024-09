Il Volo, Ignazio Boschetto si sposa? "Non è lui": clamorosi sospetti sul matrimonio

13 settembre 2024 a

a

a

Ignazio Boschetto, il tenore de Il Volo è convolato a nozze con la sua Michelle Bertolini. I due si sono fidanzati da poco più di un anno e nel corso di questi mesi la coppia è sempre stata molto riservata.

Lo scorso dicembre, la modella italo-venezuelana aveva mostrato l'anello di fidanzamento, annunciando il matrimonio. Sui social sono apparse molte immagini della coppia e gli utenti si sono davvero scatenati. In particolare, alcuni fan sembrano mettere in dubbio la veridicità delle immagini della coppia: "Non mi sembra il matrimonio vero di Ignazio, la mamma e la sorella dove sono?", "guardate che non è Ignazio dei volo", "non è Ignazio, non gli somiglia", "Ignazio si sposa a ottobre lo disse a domenica in quando stava il festival di Sanremo a Mara Venier", "lo sposo si chiama Cristian sentite cosa dice la signora grande Cristian l'abbiamo fatta", scrivono alcuni utenti.

La coppia di neo sposini si è sposata con rito civile in comune invitati. Tra gli invitati i membri delle rispettive famiglie e gli altri componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno deciso di non rivelare la location in cui si è svolta la cerimonia.