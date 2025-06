Reazione a catena, "e il notaio?": Tempiste, esplode il caso

Arrivano all'Ultima catena con 99mila euro e ne escono con 12mila euro, le Tempiste, che si confermano campionesse di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Purtroppo però, il montepremi resta nelle casse di viale Mazzini "per colpa degli autori", così accusano i telespettatori commentando la puntata di mercoledì 25 giugno in tempo reale su X.

Nel mirino la parola finale, "Casco", che unisce gli ultimi due "indizi", "Giallo" e "Ciondolo". Un collegamento, quest'ultimo, giudicato impossibile dai più.

"Stasera le campionesse hanno detto 2 parole, cosa indossi all'intesa vincente, e il notaio? Non c'è più?", contesta un appassionato prima della sfida finale. Qualcuno esulta, per la verità ("Bellissima puntata di Reazione a catena. Si sta tornando al clima delle prime edizioni. Che bello!") ma i più sono sul piede di guerra.

"Ciondolare come sinonimo di cascare (dal sonno) non ha da par suo riscontro sul Treccani (l'altro dizionario di riferimento degli autori, Zanichelli, non è disponibile online)", "Per chi non vede il nesso fra 'casco' e 'ciondolo', Treccani conferma che 'ciondolare' significa anche tenersi a malapena in piedi per stanchezza o debolezza", "Cado dal sonno = ciondolo dal sonno", "Casco e ciondolo???? Autori cari avete un problema!!!", "Veramente sia da dizionario Treccani che burocraticamente, da normativa, quello che si usa in ambito di sicurezza sul lavoro ed è tipicamente giallo si chiama elmetto", "Ma la parola mica era sonno", "Casco dal sonno... Ciondolo... A 57 anni posso dire di aver sentito tutto".

E ancora: "Potrei dire 200 parole che si legano a 'Casco', e nessuna di queste sarebbe 'Giallo' o 'Ciondolo. Mah. Casco/ciondolo non si può sentire", "Vabbè, ma boh. Dai. È irrispettoso fare sti collegamenti senza senso", "Ma ciondolare mica vuol dire cascare dal sonno, ma quando mai? Oscillare ancora ancora, ma cascare è proprio un altro verbo!", "Però sta cosa che vanno avanti solo quelli che sono bravi all'intesa vincente non va mica tanto bene".