Jannik Sinner, il dramma: "Ha pianto per un quarto d'ora"

"Sono stato male per Sinner quando è venuto a fare l'intervista post partita e si è scusato per il ritardo dicendo che aveva pianto un quarto d'ora negli spogliatoi. Non si aspettava il tifo contro, è rimasto male anche per questo. Sta provando a dimenticare". A qualche settimana di distanza dalla finale del Roland Garros di Parigi che ha visto Carlos Alcaraz avere la meglio su Jannik Sinner emergono ancora dei dettagli sul post partita dell'azzurro. A svelare il retroscena ci ha pensato Angelo mangiante, inviato di Sky Sport.

La stagione sulla terra rossa è terminata. Ora è la volta dell'erba, non proprio l'habitat naturale del numero uno al mondo. Tuttavia, Jannik Sinner ha un'occasione d'oro per vendicarsi di quelle cinque ore e mezza di sofferenza con il suo acerrimo rivale. Wimbledon è da sempre considerato il torneo più prestigioso del circuito Atp. L'azzurro non è mai andato oltre le semifinali, lo spagnolo invece lo ha conquistato già due volte. Ma questa volta il senso di rivalsa potrebbe alterare gli equilibri in campo.