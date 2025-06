Affari tuoi, "ci metto tanto": Andrea e i soldi, è caos

"E' una cifra che a guadagnare ci metti tanto. Io onestamente ci metto tanto". Con queste parole Andrea, concorrente dell'Emilia Romagna di 34 anni dipendente di una ditta di parafulmini, accetta l'offerta del Dottore e si porta via 30mila euro.

L'ex pacchista di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, in precedenza aveva già rifiutato 22mila e 26mila euro messi sul tavolo poi, rimasto con 5mila euro da una parte e 200mila euro dall'altra ha scelto insieme al papà Renzi l'opzione più sicura. E su X i telespettatori reagiscono in modo variegato.

Qualcuno apprezza la partita del bell'Andrea ("A me stra piace, anzi migliore concorrente edizione 2025", "De Martino e i concorrenti (super azzeccati) quest'anno hanno portato una ventata di freschezza che non si vedeva da tempo in RAI. Questo merito va riconosciuto! E poi Gennarino è il top", "Adoro i commenti dimostrano proprio quanto è spocchioso questo social: uomini invidiosi e donne che devono tirarsela perché se uno è genuino e un po' piacione non sia mai che possa anche essere interessante. Ma uscite a toccare l'erba su", "Andrea se la batte con quella concorrente odiosa di qualche settimana fa", "Classico tizio che sa di essere bello e se la tira (in questo caso 'lo tira') come pochi", "Ha perso tutto il fascino che aveva da pacchista", "Stefano lo odia e io pure! Chiudiamo sta puntata!".