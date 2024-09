Affari Tuoi, De Martino stravolge la puntata con Vanio: "Lui papà a 23 anni"

15 settembre 2024 a

Ad Affari Tuoi il protagonista indiscusso della puntata di sabato 14 settembre è Vanio. Il concorrente, guidato anche dai consigli di Stefano De Martino si è portato a casa 30.000 euro con il cambio del suo pacco e resistendo soprattutto alle offerte molto generose del dottore per poi accettare quella decisiva. Il concorrente del Trentino Alto Adige infatti ha saputo resistere alle sirene per giocarsi il tutto per tutto fino alla fine.

Vanio ha una storia particolare alle spalle che ha voluto raccontare senza se e senza ma rivelando di essere diventato papà e nonno giovanissimo: "Non mi aspettavo di vincere una grande cifra. 300mila o 200mila proprio no. 100mila sì. Cosa farei se li vincessi? Tantissime cose. Chiuderei il mutuo di casa. Mi toglierei qualche sfizio. Io sono diventato papà presto. A 23 anni ero già padre, ho corso come un dannato per non fare mancare nulla alla mia famiglia. Continuo tuttora a lavorare. Vorrei pensare anche a me stesso. Quando sono nate le mie figlie ho provato un amore talmente grande che non avrei mai immaginato di provare un amore simile o lontanamente paragonabile. E invece con le mie nipoti ho provato lo stesso sentimento". E sui social qualcuno ha notato una certa vicinanza tra De Martino e Vanio: "Mi piace come Stefano sta conducendo questa puntata. Si sta sciogliendo di più con Vanio. Ha più sintonia rispetto ad altri concorrenti. Forse perché anche lui è diventato papà a 23 anni?", ha scritto un utente. Il commento è diventato virale su X.