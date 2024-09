Verissimo, Rossella Brescia: "Il mio papà si è ammalato"

15 settembre 2024 a

Non è un periodo facile per Rossella Brescia che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della malattia del papà, affetto da Alzheimer. "Questo è un periodo difficile perché è un periodo di cambiamento - ha raccontato la ballerina -. Il mio lavoro mi sta dando tanta forza e mi trasmette energia. Il mio papà non sta bene. Adesso mi rendo conto che quello che era il punto della mia vita non c'è più. Si è ammalato di Alzheimer. Una malattia bruttissima, ti toglie la dignità. Se mio padre sapesse che lo devo curare nell'intimo vorrebbe morire. Mio padre non mi riconosce più, vorrei solo dieci secondi di vita".

"Lui mi guarda e non dice nulla - ha continuato la Brescia -. Mi strazia il cuore. Vorrei dire tante cose che sono successe. Ho una soglia del dolore altissima grazie alla forza dei miei genitori". Per lei, inoltre, non è un periodo facile nemmeno dal punto di vista sentimentale. La sua storia d'amore con il coreografo Luciano Cannito è finita dopo vent'anni. "Credo nell'amore ma non mi fa sognare più - ha raccontato -. Con il tempo ho imparato a rispettare la sincerità dei sentimenti. Per lui evidentemente erano cambiati i sentimenti e quindi non bisogna colpevolizzarlo. È mancato il conflitto sano nella coppia. Ci siamo allontanati. L'amore va sempre annaffiato forse a noi è mancata l'acqua. Io sono una combattente e credo di aver fatto di tutto per salvarlo ma se lui non è felice con me non lo ostacolerò. Io voglio bene ai miei ex".

Infine, un passaggio sull'amicizia, che ha giocato e gioca tuttora un ruolo fondamentale nella sua vita. "Quando non ce l'ho fatta più ho iniziato a chiedere aiuto ai miei amici. Loro sono stati straordinari - ha confessato la speaker -. Non sono molto ottimista in questo periodo. Le delusioni ti lasciano un grande vuoto. Devi trovare il modo di ricominciare la strada dell'amore ma quella ancora non l'ho capita. Spero di trovarla".