Brennero, scoppia la bufera sulla serie Rai: "Ma che c***, va bene inventare ma così no"

La fiction Brennero è il nuovo prodotto di punta di Rai Uno. Una serie tv in più puntate ambientata a Bolzano con la caccia a un serial killer che per ben tre anni ha terrorizzato la città uccidendo solo persone che parlano il tedesco. Una storia oscura su cui indagano una procuratrice e un poliziotto di lunga esperienza. Ma non appena la fiction va in onda sui social c'è chi si scatena subito. Nel mirino ci sono alcune scelte dello staff che ha ambientato la fiction proprio a Bolzano.

Pronti via e su X scoppia il dibattito proprio sulle prime scene della serie: "Vabbè ok inventare, ma siate plausibili...in quella via in centro non si transita con i veicoli...il palazzo di giustizia non è così moderno e non è in zona industriale. Ecchec***", tuona uno dei telespettatori.

Qualcuno poi ha da ridire per alcuni dialoghi tra i protagonisti che avvengono in lingua tedesca: "Ma scusate il tedesco non si può sentire, basta, va bene che ci sono i sottotitoli, però qui non capiamo niente", tuona un altro telespettatore insieme ad altri. Insomma a quanto pare la serie ha fatto parecchio discutere. Di certo non per gli stessi motivi per cui è stata "demolita" la fiction di Ambra Angiolini "Sempre al tuo fianco". In quel caso, come vi raccontiamo oggi su Libero in edicola, è scoppiato il putiferio sui social per l'incendio scoppiato a Stromboli qualche tempo fa proprio durante le riprese della serie.