Affari Tuoi, Tony massacrato dopo il pacco 6: "Applausi, ma cosa c'entra"

Ad Affari tuoi è la serata di Tony. Il concorrente della Calabria stupisce tutti nella puntata di giovedì 19 settembre. Fa fuori una sfilza di pacchi blu e di fatto arriva a tre quarti di gara con un "bottino rosso" di tutto rispetto. Ha ancora dalla sua parte i 300.000 euro, i 75.000 e i 50.000 euro. Ma a un certo punto la fortuna lo abbandona. Bastano due colpi sbagliati e puf, spariscono sia i 75.000 che i 300.000.

Tony è allo sbando e il suo viso si fa sempre più pallido, teme di andare a casa a mani vuote. Il cambio del pacco però arriva nel momento più importante della partita, quando le opzioni sul tavolo ormai sono poche: lascia il pacco che ha pescato a inizio puntata e si va a prendere il 6, il numero che lo lega a sua mamma. Ebbene, la scelta è di quelle che valgono 50.000. Infatti Tony col cambio fa il colpaccio e si porta a casa un premio di tutto rispetto.

Ma Stefano De Martino per Tony rompe il protocollo e abbandona quel classico distacco che c'è tra il conduttore e i pacchisti. Lo abbraccia prima dell'apertura del pacco finale e afferma: "Ti merito tutto perché sei una persona dal cuore buono". Dopo l'apertura del pacco in studio si scatena la festa con gli altri pacchisti che vanno ad abbracciare Tony, anche questo mai accaduto. Ma su X, dove la puntata è commentatissima, c'è chi si era già accorto di una strana atmosfera attorno a Tony: "Programma Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi. Il dottore che non si vede propone al concorrente il cambio del pacco che accetta con un numero che la mamma ha indicato in caso di cambio pacco. Prende il pacco e mentre sta andando a cambiarlo partono gli applausi. Ma che c'entrano", scrive un telespettatore. Beh non ha tutti i torti...