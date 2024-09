Paola Marella, "i ruoli si invertono": un mese prima di morire, lo straziante messaggio al figlio

22 settembre 2024 a

a

a

Addio a Paola Marella, che ci ha lasciato a 61 anni al termine di una lunga battaglia contro un tumore. Architetta e volte televisivo lanciato da Real Time e diventato famosissimo grazie ai programmi dedicati a case e settore immobiliare, la cifra stilistica di Paola Marella era il garbo, che la rendeva amatissima dal suo pubblico. Gli esordi in televisione risalgono al 2016, su Real Time appunto, dunque nel 2016 il passaggio a Sky, quindi il ritorno a Discovery Home & Garden Tv.

In molti in queste ore, dopo la morte, hanno voluto riservare un pensiero alla Marella, volti del mondo dello spettacolo così come persone comuni. Inoltre ha colpito nel segno un video postato su Instagram soltanto cinque giorni prima di morire in cui la conduttrice rifletteva sulla fugacità del tempo, parole profonde inserite in un contesto leggero, quello in cui presentava i suoi outfit in vista dell'autunno.

Paola Marella è morta, le lacrime di Matteo Bassetti: "Quando io ho avuto bisogno" | Guarda

Ma non c'è soltanto quel video. A toccare, a colpire e a far commuovere c'è anche quanto scritto, sempre su Instagram, un mese prima della morte. "Quando nasce, un figlio ha un estremo bisogno di noi. Crescendo i ruoli si invertono. Sono loro a trasmetterci forza e determinazione", scriveva. Una riflessione sul ruolo della famiglia, sull'affetto e il sostegno che le hanno dato i suoi figli nel momento più difficile, quello della malattia.

Morta a 61 anni Paola Marella, lutto nella tv: la lunga lotta con la malattia e l'ultimo video, un "testamento" | Guarda

A corredo di questa riflessione, una foto che la ritraeva insieme al figlio Nicola, una diapositiva della loro ultima vacanza estiva trascorsa insieme a lui e al marito Nico. Immagini, e riflessioni, quelle di Paola Marella, che toccano davvero nel profondo dell'animo.