Paola Marella, l'ultima travolgente dedica commuove l'Italia: "Ogni giorno con te..."

Il giorno del dolore, del cordoglio, per l'addio a Paola Marella, la conduttrice di Real Time che se ne è andata a 61 anni, al termine di una lunga lotta contro un tumore al seno. Architetta prima che volto televisivo, la Marella era amatissima dal pubblico, che ne apprezzava il garbo, la sensibilità e l'ironia.

Moltissimi nel mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare Paola Marella, riservandole pensieri commossi, rievocando aneddoti e momenti emozionanti trascorsi insieme. Già, Paola aveva un qualcosa di magico e magnetico, una leggerezza profonda che conquistava. Basti vedere il video pubblicato solo cinque giorni prima di morire, in cui ragionava sulla fugacità del tempo mentre si preparava all'autunno proponendo i suoi outfit stagionali. Dolce, profonda, ironica.

E colpiscono molto alcuni dei post pubblicati su Instagram negli ultimi mesi, post in cui rifletteva sulla sua famiglia e sul figlio. E lo faceva con enorme affetto e riconoscenza. Tra questi, un post che risale a tre settimane fa, un video in cui Paola Marella proponeva alcune foto e alcuni istanti trascorsi insieme al figlio Nicola, momenti felici, indimenticabili. Un video toccante che potete vedere in calce.

Di seguito, vi proponiamo il testo integrale postato da Paola Marella a corredo del video:

Diventare genitori ci ha fatto scoprire un amore che non conoscevamo, un amore incondizionato e totale. E tu, Nicola, sei molto più di ciò che avremmo mai potuto desiderare. Ogni giorno con te è un dono prezioso e oggi che compi 29 anni vogliamo dirti quanto ci rendi orgogliosi, non solo per i tuoi successi ma anche per come hai sempre saputo reagire tutte le volte che la vita ti ha messo alla prova. Perché con determinazione hai sempre affrontato ogni difficoltà, con intelligenza hai trovato soluzioni là dove altri avrebbero visto solo problemi e con la tua inconfondibile ironia hai saputo strappare un sorriso anche nei momenti più bui. Che questo nuovo anno di vita ti porti tutte le soddisfazioni che meriti a cominciare dall’impegno professionale che stai per intraprendere e che, siamo certi, sarà l’inizio di un viaggio straordinario. Perché continuerai a seguire il tuo cammino con la stessa intelligenza, sensibilità e passione che hai sempre avuto, con quella luce negli occhi e quel sorriso che ci riempiono il cuore di felicità. Noi siamo al tuo fianco con tutto il nostro amore.

Buon compleanno Nicola, ti vogliamo un bene infinito e ricorda… il meglio deve ancora venire!