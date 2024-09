Paola Marella, la foto di Alba Parietti è un pugno nello stomaco: "Tragico elenco di un anno orribile"

23 settembre 2024 a

C'è anche Alba Parietti nella folta schiera di celebrità televisive (e non solo, va detto) sconvolte dalla notizia della morte di Paola Marella e che hanno sentito il bisogno di esprimere il loro cordoglio e il loro affetto per l'architetto, designer e conduttrice tv.

La "signora delle case" di Real Time, dove aveva condotto programmi amatissimi e che in qualche misura avevano rivoluzionato il piccolo schermo italiano come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente è morta sabato a soli 61 all'ospedale San Raffaele di Milano, dov'era stata ricoverata per le ultime cure contro un tumore con cui combatteva da anni, dopo aver sconfitto la malattia già due volte nel recente passato.

Su Instagram, la 63enne showgirl torinese pubblica una foto che le ritrae abbracciate e sorridenti: "Ciao Paola - scrive -. Eri una donna in gamba elegante, capace, divertente, vitale. A questo tragico elenco, di questo anno orribile, dove tante persone care se ne sono andate si è aggiunto stasera il tuo nome. È davvero troppo il dolore che ci circonda e difficile non riflettere su ciò che accade a troppe persone giovani e piene di energia".

Pochi giorni fa la Parietti ha vissuto un altro dramma: la morte di Luca Salvadori, il giovane motociclista e youtuber figlio del suo ex compagno Maurizio, con cui è legata ancora oggi da grande amicizia.

"Siamo state amiche e confidenti anni fa - ricorda ancora Alba riguardo alla Marella -, ora ci vedevamo meno, ma sempre con piacere era sempre bello incontrarti. Hai portato in tv un gusto, uno stile e un’eleganza rari da vedere. Ci eravamo volute fare questa foto insieme in un tramonto magnifico a Formentera. Eri una gran signora, grande lavoratrice talentuosa e di te mi rimangono tante chiacchierate divertenti al telefono con affetto e simpatia reciproche, il tuo sorriso, il ricordo di quella serata al mare. Ciao Paola, che dispiacere". Parole condivise da tutti i suoi follower.