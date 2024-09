Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, "è finita": rumors, cosa c'è dietro alla rottura

24 settembre 2024 a

"Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino non si frequentano più da un mese, la loro storia è arrivata al capolinea". Questa è l'indiscrezione arrivata dal settimanale Di Più Tv che sancisce una fine inaspettata, dopo un rapporto amoroso durato due anni esatti. Una storia che aveva fatto sognare i fan della coppia. Ma perché è finita tra i due?

"Eros e Dalila non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera - hanno confidato alcuni amici della coppia al settimanale -, e dopo aver provato a portare avanti, tra alti e bassi, la loro relazione, hanno deciso di comune accordo di dirsi addio...". Ma qualche indizio era già rintracciabile da tempo. Lei non ha più seguito lui agli aventi mondani. Poi non si seguono più su Instagram. E pensare che con Dalila si parlava addirittura di possibili nozze.

Per Eros si tratta dell'ennesima delusione amorosa, dopo i due matrimoni falliti. "Il primo con la showgirl Michelle Hunziker, la mamma della sua primogenita Aurora, con cui è stato sposato undici anni fino al 2009; e - ha ricordato sempre il settimanale Di Più Tv - il secondo con la modella Marika Pellegrinelli, con cui è stato sposato cinque anni e da cui ha avuto Raffaella Maria e Gabrio Tullio, che oggi hanno tredici e nove anni".