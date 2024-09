Cala il sipario sulla XII edizione del Procida Film Festival diretta da Beppe Convertini

25 settembre 2024 a

È calato il sipario sulla XII edizione del Procida Film Festival, un grande successo di pubblico, viste le presenze quasi raddoppiate per assistere alle proiezioni e agli incontri con i tantissimi ospiti della kermesse. A vincere il concorso riservato ai cortometraggi sono rispettivamente, L’Acquario di Gianluca Zonta come miglior cortometraggio italiano, Captain’s Daughter di Alexey Petrashevich come miglior corto internazionale, a Pret’ammare di Francesco Guardascione va il premio miglior documentario, mentre Mercato Libero di Giuseppe Cacace si aggiudica quello per il miglior corto a tema sociale. La serata di chiusura ha visto anche la consegna del premio alla carriera a Lina Sastri che ha introdotto anche la proiezione del suo primo film da regista: La Casa di Ninetta.



Ma sono tanti gli artisti che si sono alternati e raccontati sul palco del Procida Film Festival insieme al direttore artistico Beppe Convertini , conduttore del programma campione d’ascolti Uno Mattina in Famiglia sabato alle 8:30 e domenica alle 7:05 su Rai1 nonché autore de ‘Il Paese Azzurro’ edizioni Rai Libri,da Ornella Muti, Anna Falchi, Donatella Finocchiaro, Chiara Iezzi, Fabio Troiano, Giancarlo Commare,la produttrice Paola Lucisano, Imma Pirone, Ivan Cotroneo,Vittoria Schisano, Michela Andreozzi, Gianni Ippoliti, Sara Ricci, Giulio Beranek, i Jalisse, il casting director Armando Pizzuti a Francesca Archibugi, a cui Il Comune di Procida, Assessorato alla Cultura ha consegnato il premio Procida - Isola di Arturo - Elsa Morante - XXXVII edizione - sezione Settima Arte.



Dopo quarant’anni, è stata riaperta la storica Villa Eldorado, dove soggiornò Elsa Morante. Gli isolani e gli ospiti hanno potuto godere dei “giardini di Elsa” con la splendida terrazza affacciata sul mare, luogo da lei particolarmente amato, in cui ha scritto il suo capolavoro L’isola di Arturo.



Per celebrare i 30 anni del film Il postino, è stato presentato il libro Il Massimo dei giochi, insieme all’autore Alfredo Cozzolino, suo amico di infanzia ed è seguito il film Il mio amico Massimo, di Alessandro Bencivenga. Il Procida Film Festival è sostenuto dal Comune di Procida, la Campania Film Commission, la Regione Campania e il MIBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo