Carlo Conti, stoccata ad Amadeus? "Il mio Sanremo sarà divertente, allegro e soprattutto..."

"Sarà un festival divertente, allegro e soprattutto veloce, altrimenti mi annoio e cambio canale": il direttore artistico e conduttore del prossimo festival di Sanremo, Carlo Conti, lo ha detto parlando della kermesse che sta preparando. Le sue parole, però, concesse in un'intervista al settimanale Chi, sono apparse come una vera e propria stoccata al precedente conduttore del festival, Amadeus. Basti pensare che quest'ultimo aveva addirittura ammesso ben 30 cantanti in gara l'anno scorso. Per questo le serate della kermesse andavano avanti fino a notte fonda.

I cinque anni di Amadeus al timone di Sanremo sono stati spesso all'insegna di tanti cantanti, ma anche di tanti ospiti e tanti imprevisti. Adesso, però, Conti promette più rigidità e velocità nelle esibizioni, per evitare appunto di finire troppo tardi. Di Amadeus il conduttore ha parlato anche nella puntata di A casa di Maria Latella andata in onda il primo ottobre su Rai 3. In particolare, ha commentato la sua decisione di passare al Nove: "Adesso ha fatto una scelta professionale di famiglia, di vita diversa e ovviamente avrà ponderato bene".

Mentre sul prossimo Festival di Sanremo ha sottolineato: "Qualcuno mi dice 'lui ti ha lasciato una bella gatta da pelare', io rispondo sempre 'no, anzi ha lasciato un Sanremo in grandissima salute, ha fatto un grandissimo lavoro". Poi, alla domanda se gli auguri che gli ha fatto Amadeus fossero sinceri, Conti ha risposto: "Ma sì certo. Noi siamo molto amici, veniamo dalla stessa scuola delle radio private, quindi abbiamo fatto lo stesso tipo di gavetta".