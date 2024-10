Affari Tuoi, gli insulti choc a Mara e Andrea dopo il pacco finale: "Ha un malore", "Godo"

02 ottobre 2024 a

Ad Affari Tuoi è stata la serata di Mara, la concorrente della Valle d'Aosta. La partita si è consumata su un ultimo duello sul filo dell'offerta col dottore. Infatti Mara, accompagnata da papà Andrea di 88 anni. Nel corso della serata i pacchi blu sono stati fatti fuori con estrema semplicità solo nella prima parte della partita.

Poi la sfiga si è accanita su Mara che si è ritrovata all'ultimo giro con 4 pacchi blu da un lato e 300.000 dall'altro. E impaurita da un finale nefasto ha preferito accettare l'ultima offerta del dottore, quella da 21.000 euro. Non l'avesse mai fatto. Infatti nel suo pacco c'erano proprio i 300.000 euro. Inutile dire che sui social è scoppiato l'inferno con diversi utenti che hanno insultato in modo vergognoso la concorrente: "Godo, 300.000, così impari", ha scritto un telespettatore.

Ma a colpire è stata soprattutto la reazione del padre rimasto in silenzio, un lungo silenzio, dopo l'apertura dell'ultimo pacco. E così qualche telespettatore addirittura si è preoccupato: "Ma ha avuto un malore il signor Andrea?". Per fortuna il papà di Mara ha retto bene il colpo, ma di certo non avrà gradito la scelta della figlia. Il suo sogno è quello di fare un viaggio in Australia e di fatto lo potrà realizzare comunque con un assegno da 21.000 euro tra le mani della sua cara Mara. Con buona pace di chi l'ha insultata...