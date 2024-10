Chiara Ferragni e Fedez, l'accordo di separazione: paga lei il mantenimento ai figli

05 ottobre 2024 a

Sarà un addio consensuale quello tra Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, secondo le indiscrezioni dell'Ansa, sarebbe giunta a un compromesso per quel che riguarda la separazione. Due i punti principali dell’accordo cui i due sarebbero giunti: l’imprenditrice digitale si occuperebbe delle spese di mantenimento dei figli Leone e Vittoria, che continuerebbero a vivere con lei; mentre Fedez avrebbe il diritto di vederli a weekend alterni. Nelle scorse ore si era parlato di una contrapposizione tra le richieste di Ferragni per un assegno di mantenimento di circa 20mila euro, e la proposta del rapper di 5mila euro.

Ora, dunque, la trattativa sarebbe stata necessaria per evitare strascichi giudiziali. E la coppia sarebbe così giunta a una soluzione di compromesso. I loro avvocati, stando a quanto trapela, sarebbero al lavoro per preparare l’atto da depositare quanto prima in Tribunale. L’obiettivo condiviso, insomma, è un divorzio senza intoppi, gestito con maturità e responsabilità per il bene dei loro figli.

Nel frattempo, la Ferragni deve difendersi dall'accusa di truffa aggravata legata al pandoro-gate. Non un periodo facile, insomma. Nonostante questo, l'influencer sembra intenzionata a mantenere la calma, concentrandosi solo sui suoi figli e sulla sua attività imprenditoriale. L'intenzione è quella di evitare polemiche pubbliche o scontri legali. Il contesto appare piuttosto delicato.