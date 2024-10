Rtl102.5 e Radio Zeta infiammano il weekend romano con Rebel Revolution Fest al Parco Schuster

07 ottobre 2024 a

a

a

Oltre 15 mila persona al Parco Schuster di Roma. Venerdì e sabato, Rtl1025 e Radio Zeta portano grandi nomi della musica italiana in due mega concerti gratis. Alla fine arrivano anche due sorprese sul palco: Achille Lauro e Alessandra Amoroso. Oltre a Noemi, Leon Faun, Benji&Fede, Leo Gassmann, Ditonellapiaga, Alfa, Articolo 31, Petit, Merk & Kremont, Fred De Palma, Paola&Chiara, Olly, Sarah e La Rappresentante di Lista. Una line-up unica, pazzesca, che ha letteralmente infiammato le due serate romane, condotte da Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati.

MASSIMO ALBERTI FA BALLARE TUTTI CON ’70-’80-’90 ALL’ORA

A far ballare la piazza romana, dopo lo show in diretta in radiovisione, ci ha pensato Massimo Alberti, il dj di Rtl102.5 che ogni venerdì va in onda con ’70-’80-’90 all’ora”. A fine serata la musica, a tutto volume, con altri due dj: Alessio Valentini e Jack Moure. Oltre 2 milioni di visualizzazioni sui social della prima radio d’Italia e di Radio Zeta, numeri destinati a crescere anche nei prossimi giorni.