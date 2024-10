Serena Grandi dalla Balivo: "Circondata dalle amanti di mio marito. Quando l'ho scoperto"

12 ottobre 2024 a

Una intervista a cuore aperto, lunga e a tratti commovente. Serena Grandi è ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il talk del primo pomeriggio di Rai 1, insieme al figlio Edoardo e affronta senza remore le pagine più drammatiche e turbolente della sua lunga carriera, ma soprattutto della sua vita privata e sentimentale.

Si parte con le nozze con Beppe Ercole, finite nel 1998 dopo 11 anni. Ma il loro rapporto, spiega l'attrice oggi 66enne, è durato molto meno. "Il matrimonio finì presto. Edoardo aveva 3 anni e io oggi mi pento assolutamente di avere lasciato mio marito. Lo lasciai perché lui non aveva l'empatia del padre e io ci soffrivo". "Era premuroso ma non fedele. Quando mi faceva le corna mi faceva molti regali", rivela ancora la diva, interprete di film culto degli anni Ottanta come Miranda di Tinto Brass, Desiderando Giulia o Teresa di Dino Risi.

Al battesimo del figlio, racconta ancora la Grandi, il marito invitò tutte le donne della sua vita: "A quell'evento erano più di una le sue amanti presenti, ce ne erano quattro o cinque. Perché erano le sue amiche". "Quando l'ho scoperto è subentrata la rabbia - prosegue -, l'amore era finito e io dovevo dare tutto il mio amore a mio figlio".

Un altro passaggio molto toccante è quello sulla omosessualità di Edoardo. Quando il figlio l'ha detto alla madre, Serena è andata in crisi: "Io sono cresciuta circondata da omosessuali, colleghi, truccatori, per cui per me era una cosa normale. Ma quando lui me lo ha detto mi sono presa la colpa. Ho pensato: 'Forse gli ho fatto frequentare troppi omosessuali del mio staff'. Poi mi sono sentita felice. Non capisco le madri che buttano fuori di casa i figli quando scoprono che i figli sono omosessuali".