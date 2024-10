Antonella Clerici spiazza tutti: "Un miracolo? Cosa ho visto prima di essere operata"

12 ottobre 2024 a

Antonella Clerici si lascia andare a una commovente confessione. Da poco operata per un tumore alle ovaie, la conduttrice ammette di essere devota al Beato Carlo Acutis, il santo dei Millennial, morto a 15 anni per una leucemia fulminante e molto presto proclamato Santo. "Pochi giorni prima di scoprire un problema di salute, il volto di Carlo Acutis mi appariva in continuazione mentre aprivo il telefono per navigare. Era come se mi stesse cercando. Prima dell’intervento ho pregato lui, perché, pur non frequentando assiduamente la Chiesa, ho sempre avuto fede", spiega sui social.

Una volta che tutto è finito nel migliore dei modi, aggiunge, "il volto di Carlo è scomparso dal mio schermo.Ora, per rivederlo, devo cercarlo appositamente. Non grido al miracolo, ma sono convinta che esistano persone speciali, di fede o di cuore, che nei momenti più difficili ci stanno accanto in modi misteriosi. Carlo, per me, è una di quelle persone".

Quanto da poco passato sembra aver cambiato molto la conduttrice, che a fine settembre ha deciso di andare in pellegrinaggio in Umbria. "Essere ad Assisi è un privilegio - conferma -. Il mio amico Carlo Conti me ne parlava sempre, e quest’anno sentivo il bisogno di venire qui. Sono devota a Carlo Acutis, che mi ha dato grande conforto in un momento difficile. Ho fatto una promessa e l’ho mantenuta. La spiritualità e la bellezza che si respirano qui sono indescrivibili".